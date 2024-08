“Elisoccorso sarà ripristinato da subito”, Di Stefano: “Ex sindaco usi maggiore cautela”

“Sarebbe stato inaccettabile non poter usufruire di un servizio così delicato ed in un periodo particolarmente a rischio non solo a Gela ma in tutto il centro Sicilia – ha detto il Sindaco – L’assessorato ha spiegato che si è trattato di un problema tecnico al velivolo assegnato a Caltanissetta. Voglio rassicurare la cittadinanza che il servizio non è mai stato sospeso. All’ex sindaco vorrei però consigliare cautela nei post, visto che il servizio, non solo a Messina, ma anche a Caltanissetta, è stato immediatamente ripristinato. Stia tranquillo che l’attenzione verso il diritto alla salute ed il rispetto verso i cittadini sarà sempre massimo”.