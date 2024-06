Dodici anni di benessere e bellezza, “Afrodite” è il centro per il corpo e per la mente

Gela. Afrodite Centro Benessere Welleness – Beauty & City Spa festeggia il dodicesimo compleanno. Nato nel 2012 dalla passione comune di tre sorelle, Venere, Lucrezia e Agnese Cammarata e grazie al sostegno dei genitori il centro Afrodite è una realtà in cui la parola d’ordine è “Benessere” a 360 gradi. Il luogo ideale per recuperare energia e rigenerare a fondo corpo e mente. L’area SPA è costituita di bagno turco, vasca idromassaggio, zona relax con chaisse long (dove si possono sorseggiare tisane depurative e degustare frutta fresca di stagione), cielo stellato con cromo terapia, musicoterapia e aromaterapia. Il Centro Estetico è composto di 6 ampie cabine dedicate alla Pedicure, alla Manicure, ai Trattamenti viso/corpo, all’Abbronzatura, Massaggi e Pressoterapia. Nell’accogliente area reception potrete accomodarvi e sorseggiare una tisana mentre vi sottoponete ad un check up gratuito e personalizzato per la pelle del viso o per il trattamento della cellulite o per provare i nostro fondotinta Camouflage. Il locale è sito a circa 100 mt dalla stazione di Gela, pertanto a pochi passi dall’ingresso della città. Nel centro operano le tre professioniste dell’estetica e del benessere con esperienza nel settore della formazione (docenti in scuole per la formazione professionale di estetista) e nel settore turistico (esperienza come operatrici del benessere presso residence turistici). Agnese ha insegnato tecniche di massaggio anticellulite e linfodrenaggio in diverse scuole di formazione professionale ed è anche qualificata Istruttrice di Do-in. Ma non è tutto qui! Inoltre è pecializzata in molte altre tecniche come: riequilibrio muscolare, cupping, shiatsu, massaggio decontratturante miofasciale, dermoestetica, linfodrenaggio manuale, bioenergetica, primo soccorso, massaggio connettivale riflesso, relax stone massage ayurveda, sblocco delle articolazioni e massaggio biolifting viso. Insomma, se siete alla ricerca di un’esperta del benessere, siete nel posto giusto. Lucrezia è specializzata in estetica e ha ottenuto il diploma di Onicotecnica professionista presso l’Accademia “Cristynails Academy”, che mi ha permesso di acquisire competenze specifiche nella cura di mani e piedi, nonché nella ricostruzione delle unghie. Come la sorella è istruttruttrice di Do-in, una tecnica di stretching muscolare e articolare, che affonda le sue radici nella tradizione delle arti marziali. Ho seguito corsi specifici per il riequilibrio muscolare, il massaggio decontratturante miofasciale e il linfodrenaggio manuale. Ha inoltre acquisito conoscenze specifiche sulla bioenergetica, sull’igiene alimentare secondo i canoni bioenergetici e sull’energia, i focolai energetici e le zone riflesse degli inestetismi del corpo; Lucrezia ha seguito corsi specifici sulla tecnica di Cupping o Coppettazione, sul massaggio biolifting viso, sul rilassamento con le pietre, sull’ayurveda e sullo sblocco delle articolazioni. Inoltre, ha ottenuto la qualifica di istruttruttrice di strechting e di operatore shiatsu, una tecnica di massaggio di origine estremo orientale che si basa sulla ricerca dell’armonia posturale, respiratoria e mentale.