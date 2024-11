Donegani: “Dirigenti attaccati da sindaco e maggioranza, non sono al servizio della politica”

Gela. La possibile fine anticipata del rapporto contrattuale con il segretario generale Ferro? Conseguenza di un approccio dell’attuale amministrazione comunale che continua a non convincere il riferimento del laboratorio “PeR” Miguel Donegani. “Un esempio di come manchi dialogo e non si abbia la capacità di coinvolgere e motivare i propri dipendenti comunali. Per pretendere di più occorre essere di esempio, invece i dipendenti e i dirigenti, quelli rimasti, notano nei loro confronti un carico di lavoro e ripartizioni ad interim insostenibili mentre la giunta e il sindaco fanno richiesta per aumentarsi gli stipendi in un momento di crisi economica per i cittadini e con una crisi di unità lavorative in Comune – spiega Donegani – abbiamo assistito in questi mesi ad attacchi del sindaco, della giunta e di alcuni consiglieri di maggioranza, contro la burocrazia. Riteniamo che non è attaccando gli altri che si allontanano le proprie responsabilità. Anche perché ricordiamo che ci sono responsabilità politiche e responsabilità burocratiche. Con la legge “Bassanini” ai dirigenti sono state assegnate responsabilità, sgravate alla politica. Ma gli amministratori non possono esimersi dalla loro funzione di guidare i processi politici nell’interesse dell’ente e dei cittadini”.