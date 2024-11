Serie D, il Volley Gela Ecoplast ospita il Solarino per invertire la rotta

“L’Inizio di stagione è stato tutt’altro che semplice. Sapevamo che il campionato di Serie D sarebbe stato difficile, soprattutto nelle prime giornate. Le ragazze sono consapevoli del fatto che in ogni partita bisogna dare il 100% e anche qualcosa in più – afferma coach Tandurella – mantenere sempre alta la concentrazione, sia in allenamento e soprattutto in partita è essenziale. Sabato ci aspetta un match importante per invertire la rotta. Dovremo essere perfetti in tutto, solo cosi le soddisfazioni arriveranno”.