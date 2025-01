Fase provinciale 3×3: Ideal, Miners e Gela basket alle finali regionali

Gela. Dopo aver ospitato la diciannovesima edizione del Trofeo delle Province, il PalaLivatino ha aperto le porte, nell’ultimo weekend, alla fase provinciale del 3×3. A partecipare dodici squadre per ogni categoria provenienti da tutta la provincia di Caltanissetta.

Per quanto riguarda le compagini under 14, ha avuto la meglio l’Ideal Basket di Gela, composta da La Cognata, Nardo, Ialazzo e Cassarino. I Miners di Caltanissetta, invece, l’hanno spuntata nella categoria under 16. Discorso diverso, invece, per la categoria under 18, che ha visto trionfare un’altra squadra locale.

È stato il turno, stavolta, dei “padroni di casa” del Gela Basket. Susino, Farruggia, Gueli e Lombardo hanno superato gli avversari e si sono aggiudicati un posto per le finali regionali.