Donare giocattoli a chi è meno fortunato, questa mattina un banchetto M5s a Macchitella

I giocattoli raccolti ai banchetti verranno donati in beneficenza grazie alla collaborazione delle associazioni che operano sul territorio. “Portiamo un po’ di felicità a bambini meno fortunati e non dimentichiamo che aiutiamo l’ambiente; infatti grazie al riciclo riduciamo la produzione di plastica ed evitiamo che tanti giochi ancora utilizzabili finiscano in discarica. I regali sono un modo per rendere i bambini protagonisti e partecipi di una festa che li riguarda in modo speciale. I regali sono utili per trasmettere ai bambini dei valori importanti, come l’amore, la generosità, la solidarietà, la speranza e la fantasia. Farli partecipare a giocattoli in movimento sicuramente sarà una bellissima esperienza”, fanno sapere gli esponenti M5s.