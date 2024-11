Ghelas, a giorni la nuova proroga: prosegue il confronto tra il sindaco e il manager

Gela. La settimana che si apre sarà quella della nuova proroga tecnica per la Ghelas multiservizi. In assenza del nuovo contratto, si procederà ancora una volta con la soluzione che si ripete da tempo. La proroga in essere scade a fine mese e il rinnovo è quasi dovuto, così da evitare salti nel buio. Il sindaco Di Stefano ha dato mandato al segretario generale, per la predisposizione degli atti. Il nuovo contratto e il piano industriale sono oggetto di lavoro da parte del management aziendale. In giornata, è prevista una nuova riunione, con al tavolo il sindaco Di Stefano e il manager della multiservizi Siragusa. Verranno valutati tutti gli aspetti del piano industriale che l’azienda dovrà finalizzare prima possibile. In queste settimane, il sindaco si è affidato alle valutazioni di un esperto esterno, l’avvocato Harald Bonura. Il capitolo del bilancio è solo uno di quelli che sono sottoposti a verifica interna.