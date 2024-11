Via al servizio diretto Gela-Palermo, partito il primo autobus dalla stazione ferroviaria

Gela. E’ regolarmente iniziato oggi il servizio bus che collega Gela a Palermo e viceversa, senza fermate intermedie. Alle ore 14 è partito il primo bus Sais che copre la tratta. La corsa da Gela a Palermo, dal lunedì e fino al venerdì, è prevista alle ore 14 in città e alle ore 18 a Palermo per Gela. Non è in programma sabato. La domenica e nei giorni festivi, invece, da Gela si parte alle ore 17 e da Palermo alle ore 12. Alla stazione ferroviaria, da dove partono e arrivano i bus per il collegamento con Palermo, si è recato l’assessore al ramo Simone Morgana, insieme agli esponenti M5s Nuccio Di Paola e Virginia Farruggia. I pentastellati hanno spinto affinché si potesse attivare, anche attraverso l’iniziativa del consigliere comunale Vincenzo Tomasi.