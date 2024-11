Ghelas, la giunta ha approvato una proroga di fine anno per la multiservizi

Gela. Era un adempimento praticamente dovuto, così da evitare conseguenze. La giunta ha varato, questa mattina, una nuova proroga tecnica per la multiservizi Ghelas. Il provvedimento copre il mese di dicembre. Il sindaco Di Stefano e gli assessori hanno dato l’assenso anche se bisognerà rimettere mano a breve, per delineare il futuro della società. Il contratto va finalizzato ed entro il 10 dicembre dovrebbe essere presentato il piano industriale, attualmente sul tavolo del management dell’azienda, retto da Guido Siragusa. Ci sono poi le questioni che ruotano intorno al bilancio stabilmente riequilibrato che Palazzo di Città dovrà chiudere prima possibile, come passo in avanti nella fase di dissesto.