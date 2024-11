Ampliamento videosorveglianza, ok dal comitato al progetto per la città

Gela. L’ok è arrivato dalla prefettura e dal comitato per l’ordine e la sicurezza. È stato approvato il progetto per integrare la videosorveglianza pubblica in città. Il finanziamento arriva dal “Programma Operativo Complementare “Legalità 2014-2020” . “Le progettualità avevano già superato il vaglio della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato di Palermo e, dopo l’ulteriore e attento esame da parte della competente Autorità di gestione, i progetti di Caltanissetta e Gela sono stati ammessi al finanziamento rispettivamente per 219.452,08 euro e per 234.220,13 euro, in correlazione con la dimensione anagrafica dei due enti locali”, fanno sapere dalla prefettura.