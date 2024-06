Ghelas, Siragusa ha formalizzato l’accettazione dell’incarico: “È una macchina che non si può fermare”

Gela. Il neo amministratore Ghelas Guido Siragusa, in giornata, ha formalizzato l’accettazione dell’incarico. È stato nominato la scorsa settimana nel corso dell’assemblea della multiservizi indetta dal presidente del collegio sindacale. Il primo cittadino Lucio Greco ha voluto puntare sull’ex consigliere comunale e già segretario dem, generando non poche polemiche anzitutto politiche. Siragusa ha voluto tagliare corto, spiegando di non essere dentro nessun “disegno politico”. “C’è una macchina societaria che non si può fermare, così come non si possono fermare tutti gli adempimenti da effettuare e i servizi da coprire – spiega Siragusa – vanno ben oltre i tempi del dibattito politico. Per questo, ho voluto subito formalizzare l’accettazione dell’incarico”. Tutto è stato trasmesso alla Camera di Commercio per la relativa registrazione.