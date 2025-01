Giornata della memoria, iniziativa di Gelabrainstorming insieme a Stella Maris e Aiga

“Nel 2025, come ogni anno, vogliamo fare la nostra parte nel mantenere viva la memoria storica, affinché il passato non venga mai dimenticato e le atrocità dell’Olocausto non si ripetano mai più. Siamo felici di poter lavorare insieme a Stella Maris e AIGA per rendere quest’iniziativa ancora più significativa”, dichiara il presidente di Gelabrainstorming. L’iniziativa, che si sviluppa principalmente online attraverso i canali social, mira a coinvolgere un pubblico ampio e diversificato, utilizzando la potenza dei social media per raggiungere ogni angolo della società. Un’azione che vuole fare la differenza e che rappresenta un impegno concreto per la cultura della memoria. Invitiamo tutti a partecipare, a commentare e a condividere i contenuti per continuare insieme il cammino verso una società che non dimentica”, fanno sapere da “Gelabrainstorming”.