Le foto di Pablo, 25 anni dall’inaugurazione dello studio fotografico

Il momento della decisione di fare il fotografo

“Si cresce, e si capiscono i valori della vita! Ho fatto tanta dura gavetta fino a 25 anni. Ho iniziato come aiutante degli operatori durante i servizi (e non solo) per conto dello studio fotografico di mio zio. Pian piano ho iniziato a studiare l’attrezzatura da lavoro, a capire le funzioni e ad usarla. Provavo soddisfazione e naturalezza quando riprendevo gli sposi per una foto o semplicemente per una scena.

Nel 1999 ho preso la decisione di mettermi in proprio ed aprire uno studio fotografico tutto mio. Le motivazioni sono tante, non sto qui a sottolinearle benché ci sarebbe tanto da dire; ma una cosa tengo a dirla: sono arrivato ad un punto che sentivo una certa oppressione, una specie di sudditanza che mi disturbava sino al punto di non avere la giusta serenità durante il lavoro. Questo mi fece riflettere e maturare l’idea che fosse arrivato il momento di fare il “grande passo”. È cosi, con tanta responsabilità, e soprattutto tanta convinzione e positività, il 27 Gennaio del 2000 inauguro lo studio fotografico Le foto di Pablo”.

Il segreto della continuità professionale

“La voglia di crescere, la passione e l’amore per il mio lavoro. La forza di voler rimanere ad alti livelli!

Quando iniziai, nel 2000, non avevo nulla ed ho dovuto fare un investimento importante per l’attrezzatura da lavoro. Ho studiato tanto ed ho frequentato tantissimi corsi d’aggiornamento per raggiungere un livello alto. Ho cercato sempre, nel corso di questi 25 anni, di cambiare, rinnovare, reinventare sempre novità ed esclusive. La cosa che più mi ha sempre inorgoglito è l’apprezzamento da parte dei clienti per ogni novità cui a loro presentavo. E così col trascorrere del tempo i servizi aumentavano costantemente, di anno in anno, raggiungendo numeri inaspettati anche da me stesso.

Progetti futuri e chi credi erediterà la tua arte

“Per i progetti futuri abbiamo in cantiere tante novità rivolte sia agli sposi che anche per altre attività che, nei giorni a venire, proporremo alla nostra clientela.

L’arte è un dono, una passione, un vero e proprio sentimento, non so con certezza chi possa ereditare la mia, anche perché l’arte è anche un qualcosa di soggettivo ed introspettivo, ad oggi però posso dire che i miei figli sono sulla strada che conduce a questo.

Il futuro è loro! Come vogliono intendere affrontarlo dipende da ciò che loro desiderano. Mio figlio Federico ha 10 anni e già mi chiede di seguirmi durante i battesimi ed i matrimoni; mia figlia Roberta, che ha 20 anni, ha già raggiunto un notevole livello professionale, lavora con me già da qualche anno. È stata una sua scelta. È stata lei stessa ad intraprendere questo percorso professionale ed anche lei da bambina veniva con me durante i servizi, ma sempre con la sua volontà.

Ha molte idee! Le sue proposte, i suoi scatti vengono apprezzati ed anche le sue creazioni grafiche, sono molto interessanti e gradite. È molto sveglia ed attenta alle richieste che riceve dai clienti e riesce ad ottenere risultati eccellenti ad opera ultimata.

Insieme a Roberta abbiamo seguito diversi workshop ed in una di queste occasioni ho provato immensa gioia quando il master, con cui ci conosciamo da oltre vent’anni, durante la presentazione di tutti i partecipanti, ebbe ad esprimere la propria soddisfazione nel vedere che diversi colleghi eravamo presenti con i figli a partecipare; ecco: in quell’occasione ho provato un’immensa gioia, tanta soddisfazione.

È stato forse in quel momento, almeno ad oggi, che mia figlia Roberta ha ricevuto lo “scettro” dell’eredità professionale del padre. La strada ha avuto modo di conoscerla e l’avvenire dipende dai suoi desideri e da ciò che il suo cuore richiede”.