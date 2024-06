I privati per le rotatorie, amministrazione: “Aspettiamo ancora risposte da Impianti”

Gela. L’intervento dei privati per abbellire e garantire la manutenzione delle rotatorie stradali è un sentiero che per l’amministrazione comunale (ormai al volgere del proprio mandato) va percorso con continuità. Dal municipio, attraverso il sindaco Lucio Greco, ribadiscono il concetto, rifacendosi all’ultimo intervento dei privati messo in atto, nella rotatoria di via Niscemi. “L’invito pubblico all’adozione delle rotatorie e delle aree verdi in tutta la città, che servono a regolamentare il traffico e ad evitare incidenti, continua a registrare adesioni e soprattutto impreziosisce il decoro urbano. Ringrazio l’impresa Romano e l’amministratore Giuseppe Migliore per aver donato alla città una scultura stilizzata, che rappresenta una donna che campeggia al centro e richiama il tema della violenza sulle donne, circondata da piante e fiori”, fa sapere l’amministrazione attraverso il sindaco.