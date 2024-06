Aveva cocaina, trentaduenne arrestato: droga sequestrata

All’esito dell’atto di Polizia Giudiziaria sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni involucri termosaldati contenenti complessivamente 33 grammi di cocaina, la somma in contanti di 400 euro, un bilancino di precisione, delle bustine in cellophane e altri oggetti utilizzati per il confezionamento di dosi da spacciare. L’arrestato è stato condotto in Commissariato e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela, condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.