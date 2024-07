Incompatibilità Cosentino, atti trasmessi a tutti i consiglieri: caso sollevato da “PeR”

I consiglieri hanno ricevuto i relativi atti. Il segretario generale Carolina Ferro, durante la seduta di insediamento, ha riferito che in ogni caso la normativa prevede un termine di dieci giorni per rimuovere le eventuali cause di incompatibilità. Tutto gira intorno al ruolo che l’ingegnere Cosentino riveste in Impianti Srr, la società del servizio rifiuti. Sulla base dell’iniziativa del laboratorio “PeR”, l’ex dirigente comunale avrebbe una collocazione dirigenziale e con funzioni di rappresentanza. Aspetti che la renderebbero “controllore e controllato” in un servizio che Impianti Srr fornisce al Comune, peraltro componente della Srr4, che a sua volta controlla Impianti Srr. Allo stato, l’iniziativa istituzionale di “PeR” non esclude che possano esserci risvolti ulteriori, con un’eventuale azione in giudizio. Tutti i consiglieri, adesso, sono stati informati e possono avere contezza degli atti.