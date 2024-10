Indennità, Di Stefano: “Diremo cosa ha lasciato Greco, Donegani con la pensione d’oro Ars”

Gela. Indennità e polemiche viaggiano sui canali social e non solo. Il fine settimana, come abbiamo riportato, è stato costellato da attacchi di fuoco verso il sindaco Di Stefano e la sua giunta. A far scattare la scintilla la delibera che autorizza la richiesta di un contributo regionale per aumentare le indennità spettanti al primo cittadino e agli assessori. Si tratterebbe di un incremento fino a dicembre e solo con fondi regionali. L’ex sindaco Greco, il leader di “PeR” Miguel Donegani e vari esponenti del centrodestra, fuori dal consiglio comunale, hanno parlato di decisione “immorale”. Di Stefano e la sua amministrazione, stando ai critici, dovrebbero “vergognarsi” in una fase di dissesto e con la città in forte flessione. Gli interventi si sono susseguiti. Il primo cittadino, che aveva già escluso un aggravio per le casse del municipio, è tornato sul tema, attraverso un video postato sui social. “Lavoriamo 16-18 ore al giorno e solo per la città – ha detto – il nostro obiettivo è superare la catastrofe lasciata da chi ci ha preceduti. Non c’è stato nessun aumento delle nostre indennità ma solo la richiesta di un contributo regionale, fino a dicembre. Sono somme che altrimenti sarebbero state perse perché possono essere usate solo per le indennità. La legge ci permetterebbe aumenti strutturali ma non lo faremo, vista la condizione dell’ente e perché abbiamo rispetto massimo dei cittadini. Personalmente, avrei potuto mantenere una parte del mio stipendio da lavoratore dipendente e sommarla con l’indennità da sindaco. Invece, ho rinunciato allo stipendio aziendale e lavoro a tempo pieno per la città, con un’indennità netta di 2.100 euro al mese. Questa è la pura e semplice verità”. Il sindaco, per l’ennesima volta, con il video, si rivolge ai suoi detrattori principali, l’ex primo cittadino Greco e il leader “PeR” Donegani.