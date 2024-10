Infrastrutture e turismo, kermesse FdI: “Lavoriamo ad un progetto per il territorio”

Gela. Si è conclusa oggi la kermesse di Fratelli d’Italia intitolata “L’Italia le radici della bellezza” che ha trattato come temi principali il turismo, le infrastrutture, la cultura e la formazione. Durante la tre giorni organizzata nel resort di Brucoli, tanti sono stati i temi trattati con i maggiori esponenti di governo e rappresentanti di categoria. Il gruppo di Gela di Fratelli d’Italia è stato presente con il proprio deputato Scuvera e con una folta rappresentanza di dirigenti locali e provinciali, Emmanuello, Piazza, Bennici e Casciana hanno presenziato l’evento. “È stata l’occasione per approfondire molti dei temi trattati che sono centrali per il nostro territorio, come il sviluppo delle infrastrutture di collegamento alle aree limitrofe come l’aeroporto di Comiso, e più in generale tutti i collegamenti per far sì che Gela non venga più esclusa dai percorsi turistici dell’isola – spiega Emmanuello dirigente provinciale con delega alle infrastrutture – sono convinto che il turismo rappresenta un motore fondamentale per lo sviluppo economico e culturale di una comunità”.