La Vigor Gela perde ancora, il Niscemi strapazza anche il Megara: 5-1

Gela. Seconda sconfitta consecutiva per la Vigor Gela, battuta 2-0 a Canicattini Bagni. I biancazzurri evidentemente non hanno ancora smaltito le scorie del derby con il Niscemi. Fausciana ha schierato la stessa formazione di domenica scorsa ma il risultato non è cambiato. Contro una squadra che aveva ancora un solo punto in classifica i biancazzurri non sono riusciti a trovare la via nel gol e nel finale di partita sono stati invece i giallorossi di casa a riuscirci con Sigona (20’ st) e Bazzano in contropiede ad una manciata di minuti dalla fine. Vigor bloccata a 4 punti in classifica.