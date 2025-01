L’agenda degli incontri con giunta e alleati, sindaco pronto a consolidare maggioranza e progetto

Gela. Come aveva anticipato, è sua intenzione dedicare i primi giorni del nuovo anno non solo alle priorità amministrative, in primis il bilancio stabilmente riequilibrato, ma anche a incontri più politici e di strategia, in vista di mesi sicuramente delicati. Il sindaco Terenziano Di Stefano, tra la settimana in corso e la prossima, incontrerà i suoi assessori, gli alleati e la burocrazia municipale. Vuole un’accelerazione netta e non lo ha mai nascosto. Con il bilancio stabilmente riequilibrato, obiettivo ora più agevole a seguito dello “sblocca royalties” approvato dall’Ars, il primo cittadino intende procedere con celerità lungo il tragitto per superare il dissesto e in direzione di obiettivi che considera essenziali nel suo progetto per la città. Predisporrà una serie di incontri e passaggi, politici e amministrativi. Se ne occuperà da domani. Così come nei mesi scorsi, è intenzionato a mantenere salda la sua maggioranza, prima di tutto in consiglio comunale. Flessioni non sembrano essercene e lui stesso, negli ultimi giorni, ha parlato di una giunta che ha già “un equilibrio”. Mutamenti in corso d’opera è possibile che ce ne saranno, anche se non sembrano imminenti. Il sindaco non fa nomi e non dà nulla per scontato. Vuole confrontarsi con i suoi, sia tra le fila della giunta sia nel contesto più ampio di un’alleanza politica che annovera gruppi non rappresentati nel governo locale. Non ci sono solo i fondamentali aspetti finanziari.