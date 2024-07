L’appello dei residenti di via Dinomane, Di Stefano: “Tecnici Caltaqua martedì saranno sul posto”

Gela. L’appello dei residenti di via Dinomane non è passato sottotraccia. Questa mattina, abbiamo riferito della mancanza di acqua da almeno quindici giorni proprio per le famiglie che vivono in quella via. Si sono rivolte al sindaco Di Stefano che ha preso contatti da subito con i tecnici di Caltaqua. “I residenti di via Dinomane e ogni cittadino esasperato dalla carenza idrica sappiano che non mi farò mai trovare sordo ai loro appelli e alle loro richieste di aiuto. Nello specifico, ho letto l’appello dei residenti di via Dinomane che, giustamente, si ritengono esasperati per la mancanza di acqua da quindici giorni. Sia chiaro, se pure fossero stati tre giorni e non quindici, avrebbero comunque avuto il diritto di ritenere tutto questo inaccettabile come io di fatto lo considero inaccettabile. Questa mattina – dice il sindaco – comunque ho immediatamente preso contatti con i tecnici di Caltaqua e martedì durante l’erogazione prevista da calendario saranno presenti per garantire il servizio anche in via Dinomane”. Dopo il sopralluogo ai pozzi Pantanelli, domani è in programma un altro tavolo in prefettura, sempre con al centro la crisi idrica.