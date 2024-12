Lo “sblocca royalties” accelera l’iter per il bilancio: rush finale in consiglio con i debiti

Seppur gli uffici siano numericamente sottodimensionati, causa personale ridotto ai minimi, toccherà proprio al settore bilancio e al segretario generale Curaba finalizzare gli atti per lo strumento finanziario. Lunedì, in consiglio, sono in programma non meno di dodici debiti fuori bilancio che vanno votati entro fine anno. Anche in questo caso sarà il rush finale, con una maggioranza che probabilmente dovrà avere una propria autosufficienza per l’approvazione degli atti. L’opposizione non sembra intenzionata a fornirgli assist, men che meno politici.