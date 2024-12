Cascino: “Di Stefano ringrazi il centrodestra, ha in giunta Pd e M5s contrari alla finanziaria”

Gela. Nessuna aspirazione bipartisan. Il voto all’Ars per la legge finanziaria e il maxiemendamento, con annesso “sblocca royalties”, in aree del centrodestra locale non alimenta alcuna intenzione di dividere meriti, soprattutto con Pd e pentastellati. “Non capisco le affermazioni del sindaco Di Stefano – dice il dirigente della Dc Vincenzo Cascino attuale componente della direzione regionale del partito – lo invito a non ringraziare tutta la deputazione ma solo quella che ha votato a favore della finanziaria e del maxiemendamento. Dovrebbe ringraziare solo il centrodestra che ha sostenuto questi atti. Dem e cinquestelle farebbero bene a tacere, visto che hanno espresso voto contrario”. I cuffariani hanno condiviso l’emendamento sull’utilizzo dell’avanzo per i Comuni in dissesto, attraverso interlocuzioni con forzisti e meloniani.