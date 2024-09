Maggioranza compatta contro l’autonomia differenziata, sì alla mozione M5s

Gela. Una mozione prettamente politica che ha contribuito a far risaltare le diversità di posizionamento tra le fila dell’assise civica. La maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, in consiglio comunale, si schiera contro l’autonomia differenziata. E’ stata approvata la mozione del gruppo pentastellato. I consiglieri M5s Francesco Castellana, Lucia Lupo e Vincenzo Tomasi, hanno portato in aula l’iniziativa istituzionale. Non condividono la disparità di trattamento tra Regioni già avviate sul fronte dei servizi di base e delle prestazioni e invece i territori che non riescono a fornire i livelli minimi. Proprio intorno ai Lep (livelli essenziali delle prestazioni) la maggioranza, con i dem, i grillini e i civici di “Una Buona Idea”, ha ribadito il pieno sostegno alla mozione, introdotta da Castellana. I consiglieri impegnano sia l’amministrazione comunale sia la presidenza del civico consesso, sul fronte di iniziative volte al no all’autonomia differenziata. La posizione dell’opposizione, a partire da quella di centrodestra, è stata altrettanto netta. I consiglieri che non si rivedono nell’amministrazione hanno indicato come tendenzialmente velleitaria una mozione che non può incidere “su una legge dello Stato”. Forzisti, meloniani, cuffariani ed esponenti del gruppo misto, hanno detto no, per molti versi sostenendo la linea del governo nazionale. Il renziano Alberto Zappietro ha espresso l’astensione, sempre tra i banchi dell’opposizione. Alla fine, i sì alla mozione sono stati quattordici contro sette no.