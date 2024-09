PalaCossiga ed elipista, nuovo tavolo con Asp: “Interverrà con fondi per i lavori”

Gela. Le sorti del PalaCossiga e il futuro dell’elipista a Brucazzi. Questa mattina, l’amministrazione comunale ha voluto riaprire i due capitoli, in presenza del direttore sanitario del nosocomio “Vittorio Emanuele” Alfonso Cirrone Cipolla, in rappresentanza dell’Asp, in transizione per via dei cambi manageriali. L’Azienda sanitaria ha confermato che ci saranno fondi per il ripristino del PalaCossiga, danneggiato durante le attività dell’hub vaccinale e poi da raid furtivi. “Giovedì ci sarà un sopralluogo tecnico, con referenti comunali e dell’Asp – dice l’assessore Giuseppe Favitta – in questo modo, avremo una conferma sull’entità dei costi”. Asp dovrebbe fornire non meno di 280mila euro da aggiungere a circa 90mila e ai recenti 50mila euro, nella disponibilità del Comune per il tramite delle iniziative istituzionali dei parlamentari Ars Di Paola e Mancuso. I fondi potrebbero essere sufficienti per il ripristino. “Non vogliamo alcun contenzioso, che farebbe perdere solo tempo – spiega Favitta – è questa la volontà espressa dal sindaco Di Stefano. La nostra priorità è la riapertura del PalaCossiga, che va reso efficiente”. Al tavolo odierno, hanno preso parte diversi consiglieri comunali, il dirigente Antonino Collura, il presidente della commissione sport e cultura, Sara Cavallo e gli assessori Luigi Di Dio e Simone Morgana. C’era il presidente del consiglio comunale Paola Giudice, che ha fatto parte della delegazione istituzionale che la scorsa settimana ha partecipato all’incontro palermitano.