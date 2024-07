Maggioranza, contatti e incontri: accordo complessivo più vicino, dialogo aperto dem-M5s

E’ evidente che una presidenza grillina farebbe da prologo ad un ruolo più consistente per i democratici in giunta. Un’eventuale vicesindacatura e una ridefinizione di certi equilibri, non sembrano per nulla tabù. Non pare aleggiare un clima da contesa interna, tutt’altro. Il dialogo aperto tra dirigenti dem e vertici grillini potrebbe diventare un buon auspicio pure per i civici e per il sindaco Di Stefano, chiamato a governare la città in una fase molto difficile e non solo per via del dissesto finanziario.