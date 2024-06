“Maratonina del Golfo” e inclusione, bando e progetto aperti al supporto dei disabili

Gela. La società sportiva Asd Atletica Gela rinnova l’invito, a tutte le associazioni locali e non solo che si occupano di disabilità minorile, a partecipare al bando per il progetto d inclusione sport e solidarietà in occasione della decima edizione della “Maratonina del Golfo” prevista per il 10 novembre prossimo. Di seguito la spiegazione del progetto e le modalità di partecipazione.

L’Asd Atletica Gela, in occasione della “X Maratonina del Golfo, 8° Memorial Aurelia Triberio, 6° Memorial Nunzio Cavaleri e Trofeo AISA”, gara inserita nel calendario nazionale di maratonine, ha ideato un progetto d’inclusione sociale denominato “Sport e Disabilità”, con l’obiettivo di coinvolgere tutte le Associazioni che si dedicano a bambini e/o adulti disabili. Il progetto mira a creare occasioni di incontro, di condivisione, di formazione e di lavoro per tutte le persone che vivono condizioni di emarginazione o di fragilità. L’invito è quello di realizzare un disegno/logo che possa rappresentare lo sport attraverso gli occhi di un disabile. I dirigenti della società gelese selezioneranno le tre migliori realizzazioni che saranno riprodotte in terracotta e diventeranno i premi di categoria il giorno della gara. Tutti i disegni saranno comunque messi in evidenza nella locandina della manifestazione e in tutte le divulgazioni mediatiche di presentazione dell’evento.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al “concorso”, non si richiede alcuna domanda scritta ma, esclusivamente, un’accettazione dell’invito attraverso la realizzazione di un breve video di massimo 5 minuti.Nel video sarà possibile esprimere liberamente le vostre idee sullo sport, sulla partecipazione all’evento e sulla realizzazione dei disegni. Si richiede, a chiusura video, un saluto agli atleti che parteciperanno alla maratonina di Gela. Tutto il materiale video sarà, con le prescritte autorizzazioni, pubblicato sui profili social dell’Asd Atletica Gela e sui media di comunicazione. Allo stesso modo si chiederà a tutti gli atleti partecipanti alla maratonina di rispondere con video, da loro realizzati, per ricambiare i saluti.