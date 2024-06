“Mi sento leader dell’alleanza”, Scerra: “Progetto prosegue, partiti? Non penso a rientrare”

Gela. “C’è amarezza ma abbiamo fatto un ottimo risultato. Mi sento leader di questa alleanza. Abbiamo dimostrato ai partiti che se fossi stato candidato a sindaco con un simbolo, avrei vinto al primo turno”. Salvatore Scerra non molla la rotta che ha portato ad “Alleanza per Gela”. “Il progetto va avanti – continua – il ballottaggio? Valuteremo i programmi dei due candidati al secondo turno. Faremo degli incontri, sicuramente. Prima viene Gela, al di sopra di Roma, Palermo e Caltanissetta. La priorità è la città. Partiti? Non è in programma rientrare”. Scerra non esclude nulla ma fa capire che certi atteggiamenti e soprattutto gli attacchi personali verranno messi in conto. “Forse, chi mi ha consigliato di ritornare a suonare la tromba, domani mi chiamerà per un appoggio – ha continuato – evidentemente, chi disprezza compra”. L’ex consigliere di Fratelli d’Italia attende i risultati delle liste ed è convinto che sul tavolo del centrodestra locale ci sia già un carico pesante: sarà assai complesso ricucire. Scerra e la sua alleanza sembrano pensare ad un progetto legato al territorio e potrebbero sposare una causa di questo tipo, anche al ballottaggio.