Musicoterapia per accompagnare le gestanti ad un parto dolce

Il prof Salvatore Grimaldi, esperto in materia, sarà presente in tutti gli incontri e preparerà le donne gravide con una speciale scaletta di brani esclusivi per rendere “dolce” il momento del travaglio e del parto. “L’obiettivo – spiega il responsabile del corso Rino Ferraro – è quello di offrire un servizio esclusivo per rendere piacevole partorire nella Divisione di Ostetricia del presidio ospedaliero di Gela e al contempo di preparare nel modo migliore le gravide e i loro partner per quello che rappresenta uno dei momenti fondamentali nella vita della coppia e forse il più importante”. Ma c’è anche una finalità sanitaria, ovvero abbattere il tasso sempre più incidente dei tagli cesarei così come raccomanda il Ministero della Salute.