Nuovo Ccr, l’amministrazione ci riprova: progetto a Macchitella ma bisognerà ottenere i fondi

Gela. Il treno del precedente finanziamento regionale, da poco più di un milione di euro, è ormai perso. Già durante l’amministrazione Greco si comprese che non ci sarebbe stato esito alcuno per coprire i costi del nuovo centro comunale di raccolta dei rifiuti, nonostante lo stanziamento fosse stato concesso. L’amministrazione Di Stefano, attraverso gli uffici del settore lavori pubblici, ha deciso però di riprendere in mano l’iter. Si riparte dal progetto che aveva ottenuto il sì dell’assessorato regionale, per realizzare il Ccr a Macchitella. Così, oggi, con un provvedimento firmato dal dirigente Antonino Collura è stato designato il rup, il geometra Rocco Incardona.