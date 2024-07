Oggi i funerali di Casano, cordoglio da Confcommercio e Ghelas

Con profondo dolore, il presidente della Confcommercio Ascom Gela, Francesco Trainito, insieme a tutto il direttivo, ha appreso della scomparsa di Casano. “La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità. Carmelo Casano è stato un uomo di grande umanità e integrità, che ha dedicato la sua vita al servizio della città di Gela. La sua esperienza e la sua capacità di ascolto lo hanno reso un punto di riferimento per tutti noi. La sua sensibilità verso i problemi della comunità e la sua instancabile dedizione nel trovare soluzioni efficaci sono stati tratti distintivi del suo operato. Durante il suo mandato e non solo, Carmelo ha dimostrato una straordinaria competenza politica e amministrativa, sempre guidata dalla volontà di migliorare la qualità della vita dei cittadini di Gela. La sua capacità di dialogare e di costruire ponti tra le diverse realtà sociali ed economiche ha rappresentato un valore inestimabile per la nostra città”, fanno sapere il presidente Francesco Trainito e tutto il direttivo della Confcommercio Ascom Gela. Esprimono le più sincere condoglianze alla famiglia di Casano, partecipando al loro dolore. “La memoria di Carmelo continuerà a vivere attraverso i progetti e le iniziative che ha avviato e che hanno lasciato un’impronta indelebile nella nostra comunità. La sua eredità di impegno civico e morale sarà sempre un esempio per tutti noi”, aggiungono. Attestati di stima e un forte cordoglio arrivano dal presidente Ghelas Guido Siragusa e dai dipendenti dell’in house. “A nome mio e dei dipendenti tutti esprimo il dispiacere e il cordoglio per la prematura morte di Carmelo Casano. Da assessore ai lavori pubblici e da consigliere comunale è stato sempre vicino alla società e a sui dipendenti, in qualsiasi condizione. Sentite condoglianze alla famiglia tutta”, dice Siragusa.