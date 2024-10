Oiv, Di Stefano sceglie la dirigente scolastica Viviana Aldisio: è il nuovo componente

Gela. Il tentativo andato a vuoto con l’avvocato Anna Comandatore, priva di uno dei requisiti, ha determinato un’ulteriore verifica delle candidature per l’Organismo indipendente di valutazione. Il sindaco Terenziano Di Stefano, nel rispetto dell’alternaza di genere prevista per l’Oiv, ha individuato il dirigente scolastico Viviana Aldisio. E’ lei il nuovo componente dell’organismo di controllo. Affiancherà il presidente Brentino e l’altro componente Bruscia. Aldisio ha ormai una lunga esperienza da dirigente scolastico, in città e non solo. Il suo nominativo è stato scelto tra quelli presenti nell’elenco dei potenziali componenti. In questo caso, sono da escludere incertezze sui requisiti.