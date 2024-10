Droga nella sua abitazione, sequestrati seimila euro: condanna per un giovane

Gela. La richiesta avanzata dalla procura era pesante, quattro anni di detenzione. Per Giovanni Bonelli, già coinvolto in altre indagini antidroga, è arrivata la decisione, con la pena stabilita in un anno e dieci mesi. Il giudice Eva Nicastro ha emesso il dispositivo. Durante una perquisizione, nella sua abitazione, vennero ritrovate diverse dosi di cocaina, hashish e marijuana, oltre a circa seimila euro e al necessario per il confezionamento della droga. I carabinieri sequestrarono inoltre un rilevatore di microspie. Fatti che hanno portato il giovane davanti al giudice. La difesa, con il legale Rosario Prudenti, ha cercato di ridimensionare la vicenda.