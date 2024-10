Omicidio Sequino, proroga per la nuova perizia sulle intercettazioni

Gela. Una perizia fonica sul contenuto di alcune intercettazioni era stata autorizzata dai giudici della Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, sulla base di una richiesta avanzata dalla procura generale. La vicenda processuale è quella scaturita dall’omicidio del tassista Domenico Sequino, freddato in pieno centro storico, con diversi colpi di pistola che lo raggiunsero alle spalle. Il perito incaricato ha chiesto una proroga di sessanta giorni per poter poi depositare l’elaborato tecnico. Così, questa mattina, i magistrati nisseni hanno dovuto provvedere ad un rinvio dell’udienza. Se ne riparlerà ad inizio dicembre. Sono imputati, con l’accusa di omicidio, Nicola Liardo e il figlio Giuseppe Liardo, oltre a Salvatore Raniolo. Per gli inquirenti, sarebbero stati loro ad organizzare il piano di morte e ad eseguirlo. Stando alle contestazioni, a sparare materialmente sarebbe stato Raniolo, spalleggiato da un complice, mai individuato. Le pesanti accuse caddero in primo grado. La Corte d’assise di Caltanissetta dispose l’assoluzione per i tre imputati. Decisivo, secondo i difensori, il contenuto effettivo di alcune intercettazioni, nelle quali non si farebbe mai richiamo all’omicidio, nelle discussioni captate tra i Liardo. La procura ha impugnato le assoluzioni. I pm della Dda nissena conclusero infatti richiedendo l’ergastolo per i tre, considerati pienamente coinvolti nell’omicidio.