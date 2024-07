“Opposizione in consiglio riparte compatta”, nove consiglieri: “Biundo vicepresidente”

Gela. Nove consiglieri di opposizione. Lo scenario è quello che arriva al termine del primo vero vertice del dopo voto, almeno tra le fila dei sostenitori del candidato a sindaco Grazia Cosentino, sconfitto al ballottaggio. I partiti del centrodestra e i gruppi moderati e civici inizieranno insieme il loro percorso consiliare. “Siamo compatti e avanzeremo la proposta della vicepresidenza del consiglio comunale per il dottore Antonino Biundo, apprezziamo le aperture della maggioranza”, spiega il coordinatore FdI Salvatore Scuvera. In questo modo, i due centrodestra scissi nella competizione per Palazzo di Città e l’area moderata si rivedono nello stesso contenitore politico consiliare. Una conferma in tal senso la dà il coordinatore cittadino FI Vincenzo Pepe.