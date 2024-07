Maggioranza intorno alla presidenza del consiglio a Giudice: c’è l’accordo

Gela. La maggioranza distefaniana, domani mattina, si presenterà in aula consiliare per il primo atto e battendo il tasto che sembrava ormai consolidato, quello di una presidenza compatta intorno all’avvocato Paola Giudice, del Movimento cinquestelle. Dem, civici e pentstellati, al termine del secondo vertice nell’arco di ventiquattro ore, hanno messo nero su bianco un’intesa che in realtà non è mai parsa a rischio. La presidenza sarà grillina, sempre che non ci siano altri capovolgimenti di fronte, allo stato del tutto esclusi.