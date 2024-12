Ormeggiatori e barcaioli nel consiglio nazionale Angopi: “Premiata la nostra professionalità”

Gela. Il gruppo Ormeggiatori e Barcaioli dei porti di Gela e Licata nel consiglio nazionale Angopi, Associazione nazionale gruppi Ormeggiatori porti italiani. La formalizzazione del risultato è avvenuta nel corso dell’assemblea nazionale tenutasi a Pomezia, in settimana. Il gruppo locale è rappresentato da Giuseppe Sirchia, presidente pro-tempore del cda, e dagli altri due componenti Giuseppe Sciascia e Ignazio Cilindrello. E’ stata riconosciuta la capacità di affrontare i cambiamenti in materia di sicurezza e ambiente, con certificazioni come Qualità 9001, Sicurezza 45001 e Ambiente 14001. I delegati all’assemblea nazionale, con il sessanta per cento di consensi, hanno inoltre riconosciuto l’apporto costante e professionale da parte del gruppo nei lavori del progetto “Argo-Cassiopea”. La logistica via mare non si è sia mai fermata.