Padre accusato di violenza sessuale sul figlio, giudizio rimane in assise: respinte eccezioni

I legali di parte civile, gli avvocati Eleanna Parasiliti Molica e Giovanni Di Giovanni, in rappresentanza della madre e dei nonni del bambino, si erano già opposti a tutte le eccezioni difensive, compresa quella sulla competenza della Corte. I giudici inoltre valuteranno nel prosieguo se ci sara’ l’esigenza di risentire il piccolo, gia’ audito in fase di incidente probatorio. Ci sarebbe, secondo le parti civili, un problema di qualità dei supporti sui quali venne registrata la prima audizione, proprio nell’incidente probatorio. Ragione che farebbe propendere per un nuovo esame ma che le difese contestano. In aula si tornerà a gennaio.