“Per il servizio rifiuti Impianti non riceve diciotto milioni”, Picone: “Non siamo contro il Comune”

Per l’amministratore di Impianti, sarebbe invece utile cambiare approccio nei rapporti tra l’azienda e i Comuni, che sono parte integrante. “È bene che si precisi ancora un volta che a differenza della precedente ditta privata, Impianti è il braccio operativo della Srr e quindi è la società dei Comuni, non contro i Comuni. Questo è un concetto che ancora oggi non riusciamo a far comprendere. Piuttosto che penalizzare una propria società e quindi sé stessi, si dovrebbe cercare di collaborare, di pensare ad un rapporto di sussidiarietà, intesa come coordinamento nella gestione congiunta. Ma questo – dice inoltre – era solo quello che speravamo avvenisse e che negli ultimi incontri con il sindaco Di Stefano stiamo cercando di mettere a frutto. Noi non ci siamo mai giustificati rispetto a quello che appare. È una società che sostiene un contratto sottodimensionato, con una città che ancora stenta a collaborare e con una burocrazia che speriamo diventi finalmente più collaborativa. Noi non vogliamo sconti ma siamo certi che i cittadini comprendano che il nostro servizio è il risultato delle scelte di chi lo ha dimensionato e che parecchi servizi aggiuntivi sono stati rivolti alla città anche in termini di pulizia straordinaria, senza intaccare l’importo del contratto sempre in un’ottica di disponibilità per il raggiungimento di un unico e condiviso obiettivo con l’amministrazione, cioè restituire una città pulita, con le risorse economiche e con il personale che il contratto dispone”.