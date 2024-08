Per abbattere ogni barriera, il mare e la vela sono protagonisti anche quest’anno

Gela. Un mare di emozioni: questo è il cuore della terza edizione di “Un mare di vele blu,” manifestazione che, per il terzo anno consecutivo, offre una giornata in barca a vela dedicata a chiunque desideri sognare una realtà senza barriere né pregiudizi. Organizzata dai Lions club di Gela, con la dedizione e l’entusiasmo che li contraddistingue, l’iniziativa vede la collaborazione dei Circoli Nautici e Velici della città e il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle associazioni che quotidianamente affrontano le sfide dell’autismo. La manifestazione, che avrà luogo oggi dalle ore 9:30 presso il porto rifugio antistante il Club Nautico, non è pensata come una semplice giornata dedicata, ma come un esempio concreto di come lo sport possa diventare un potente strumento di integrazione sociale. Un’opportunità di crescita personale e di confronto, che consente ai partecipanti di mettersi alla prova in barca a vela, accompagnati da istruttori esperti e volontari, per vivere un’esperienza indimenticabile.