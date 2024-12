“PeR” non si rivede nello “sblocca royalties”: “Non si canti vittoria, fondi per lo sviluppo”

Fin dall’inizio, “PeR”, che si colloca in un centrosinistra che non si rivede nella giunta Di Stefano, ha mosso notevoli critiche allo “sblocca royalties”. “Siamo sempre pronti al confronto sui progetti ma i soldi delle royalties, che sono dei cittadini, devono essere usati per il collettore di via Venezia e per il risanamento ambientale. Non possono essere destinati a riequilibrare i conti del Comune”, hanno sottolineato. Donegani e i dirigenti si sono detti soddisfatti per la crescita del movimento e si preparano alla manifestazione del prossimo 7 febbraio, a Palermo, quando saranno ancora con “Sinistra futura” per porre le basi di una sinistra alternativa al Pd e alle forze progressiste, in città alleati dell’amministrazione Di Stefano.