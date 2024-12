“Dalle royalties all’area di crisi”, Mancuso: “Centrodestra ha concretizzato le misure”

Gela. Palazzo di Città, dopo la maratona notturna dell’Ars, potrà disporre “dell’avanzo degli anni precedenti”, in sostanza il via libera all’uso delle royalties per il bilancio stabilmente riequilibrato. “È stato un lavoro lungo ma siamo riusciti a portarlo a termine – dice il deputato FI Michele Mancuso – come centrodestra diamo una risposta importante a Gela e ai Comuni in dissesto. C’è inoltre una norma per i lavoratori dell’area di crisi rimasti fuori dal ciclo produttivo. In finanziaria abbiamo voluto interventi per i dissalatori e contro la siccità che piega gli agricoltori locali”.