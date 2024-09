“PeR” riparte, primo confronto interno: “Assemblea costituente e sempre coerenti”

Il gruppo che si rivede nell’ex parlamentare Ars Miguel Dongani, ad oggi, non ha mai preso la scia delle altre forze progressiste, che invece hanno optato per il progetto Di Stefano. “Ripartiamo dai temi come acqua, sanità, scuola, formazione e lavoro. Ci saranno novità importanti anche in prospettiva della nostra assemblea costituente. Oggi, più di due ore di dibattito di alta qualità. Ci saranno proposte che metteremo in campo”, ha scritto sui social Donegani. L’azione organizzativa si concentra sulla città ma guarda pure ad altre aree. Per Donegani i valori sui quali non si può transigere sono “coerenza, trasparenza e lealtà verso la città”. Dalle prossime settimane, si capirà meglio quali prospettive verranno messe in campo.