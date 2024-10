Piano territoriale regionale, definiti i progetti: dal nuovo ospedale al terminal portuale

Gela. La prima fase volta al Piano territoriale regionale va alla conclusione. L’amministrazione comunale ha messo insieme un pacchetto di proposte progettuali, per una pianificazione che sarà valutata dagli uffici regionali. Questa mattina, ancora una volta il primo cittadino Di Stefano ha preferito aprire il tavolo seguendo una direzione bipartisan. Tra gli altri, c’era anche il parlamentare Ars di Fratelli d’Italia Salvatore Scuvera, riferimento locale per la maggioranza del governo Schifani. Di Stefano ha voluto seguire l’iter, affidandosi principalmente all’assessore all’urbanistica, il grillino Simone Morgana. Ci sono stati incontri preliminari, con tecnici e parti sociali e datoriali, compresa Sicindustria. I partiti di maggioranza a Palazzo di Città hanno voluto imprimere una certa direzione. Così, l’amministrazione rilancia sul nuovo ospedale di Ponte Olivo e su un grande terminal portuale per i container, passando per gli assi autostradali di sempre, i tratti locali della Siracusa-Gela e l’adeguamento della statale 117 bis. C’è ancora il sistema fognario di via Venezia, tra gli interventi ricompresi. Ecco l’elenco complessivo dei progetti.