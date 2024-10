La caritas salesiana e la lotta contro tutte le povertà

Gela. Il 17 ottobre in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale per lo sradicamento della povertà. La finalità della celebrazione di questa giornata è quella di promuovere la consapevolezza della necessità di sradicare la povertà e la miseria in tutti i paesi del mondo, a cominiciare dalle realtà più vicine, attraverso piccoli gesti concreti che possono fare la differenza. In città sono tante le associazioni a disposizione di coloro che vivono in condizioni indigenti e di stenti Ne è un esempio la caritas salesiana che ogni giorno dona supporto ad oltre 400 famiglie del territorio.

“La povertà ha molteplici dimensioni, alcune visibili e altre nascoste, ma tutte interconnesse” dichiara don Antonio Lauretta, responsabile dell’oratorio nella parrocchia salesiana San Domenico Savio della città.

Coloro che vivono in povertà vengono spesso stigmatizzati, discriminati, giudicati per il loro aspetto, accento, indirizzo ed incolpati per la loro condizione. In un periodo storico in cui l’apparire conta più di ogni altra cosa, tantissime famiglie devono fare i conti con gli standard richiesti dalla società che spesso, in età scolastica, sfociano nel bullismo nei confronti di chi non rispetta i criteri stabiliti dal mondo social.