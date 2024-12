“Picchiò l’ex fidanzata e insisteva per riallaciare la relazione”, giovane condannato per stalking

Gela. L’accusa di stalking è stata confermata al termine del dibattimento. Il giudice Miriam D’Amore ha condannato un giovane, finito a processo dopo la denuncia dell’ex fidanzata, a sua volta poco più che ventenne. Un anno e sei mesi, con pena sospesa e non menzione. La procura, con il pm Pamela Cellura, ha indicato la piena responsabilità dell’imputato, che non si sarebbe rassegnato alla fine di una relazione piuttosto tormentata. Secondo l’accusa, avrebbe iniziato a insistere per riallacciare il rapporto. La giovane, in almeno un’occasione, sarebbe stata picchiata, in un parcheggio pubblico, a Taormina. Inoltre, stando agli investigatori, lui, in un altro caso, mentre erano in auto, avrebbe appositamente diretto la vettura contro un muro, causando conseguenze. Aspetti che per il pm sono stati provati nel corso dell’istruttoria dibattimentale. La parte civile, in rappresentanza della ragazza, ha insistito per la condanna. L’avvocato Tiziana Giardina ha riferito di condotte dell’imputato che avrebbero causato un forte stato di agitazione alla giovane, costretta ad avviare una fase di terapia con uno psicologo. Ha rimarcato inoltre la condotta violenta dell’ex fidanzato.