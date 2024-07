Priorità dem, Fava: “Pronto a proporre un tavolo permanente sul porto rifugio”

Gela. I dem, nella maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, hanno confermato il loro pieno sostegno all’assessore del partito, il commissario cittadino Giuseppe Arancio. L’ex parlamentare regionale ha fissato delle priorità nello svolgimento della sua attività istituzionale. Continua a rapportarsi anzitutto con il gruppo consiliare democratico. Iniziative proprio in aula sono in cantiere. Il consigliere Giuseppe Fava, che con Arancio collaborava già prima dell’esperienza all’assise civica, pare intenzionato a presentare mozioni finalizzate anzitutto ad un tavolo permanente sulla vicenda del porto rifugio. Un tema che non riesce ancora a trovare lo sblocco risolutivo. Di recente, è stato completato il canale interno per attenuare le conseguenze dell’insabbiamento. Sono previsti interventi sulla banchina di riva ma sarebbe essenziale l’escavo complessivo. “Ritengo che un tavolo permanente sul porto rifugio e sul piano spiagge – spiega Fava – possa essere un messaggio rivolto anche alla città. Deve esserci l’attenzione massima su questi temi e siamo certi che l’amministrazione comunale si stia muovendo lungo questa strada”. La scorsa settimana si sarebbe dovuta tenere una riunione palermitana, con il sindaco Di Stefano e con il presidente dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale Pasqualino Monti. Il confronto è stato rinviato per un impegno istituzionale dello stesso Monti.