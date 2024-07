Crollo Scampia, Una Buona Idea: “Si apra verifica sugli immobili Iacp in città”

Gela. Quello che è accaduto in una delle “Vele” di Scampia, a Napoli, deve far riflettere. Il cedimento strutturale ha causato morti e feriti. Per il gruppo consiliare di “Una Buona Idea” non può non aprirsi un approfondimento sulla situazione degli immobili Iacp presenti in città, che nel tempo sono spesso rimasti in uno stato di eccessivo degrado. “Siamo convinti che bisogna avviare un censimento soprattutto strutturale – spiega il consigliere Davide Sincero a nome dell’intero gruppo – ciò che è accaduto è veramente molto grave. Se servono interventi di messa in sicurezza per gli immobili Iacp, non vanno rinviati ma messi in opera da subito”. Per i consiglieri civici serve un canale di dialogo diretto con i vertici dell’Istituto autonomo case popolari.