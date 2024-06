Pronto soccorso, parole pesanti e poi il tentativo di aggredire un operatore

Gela. C’è stata molta tensione al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Pare infatti che a seguito di un iniziale diverbio, una coppia, prima la moglie e poi il marito, abbiano cercato di colpire un operatore sanitario, in servizio. Sarebbe però riuscito a difendersi. Sembrerebbe che l’iniziale diverbio sia sorto per i tempi di attesa di un familiare dei due, giunto al pronto soccorso ma non in condizioni tali da determinare un accesso immediato. Alle parole sarebbero seguiti i fatti con i due coniugi che sembra abbiano tentato di colpire l’operatore che a sua volta sarebbe riuscito a difendersi.