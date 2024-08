Regolamento forniture idriche, Cavallo e Irti: “Tariffe elevate, nostro parere contrario”

“Non siamo per nulla d’accordo a sostenere un regolamento, già più volte respinto nel corso della precedente consiliatura, che pone aggravi economici ulteriori sui cittadini, che hanno la colpa, si fa per dire, di vivere in zone della città non garantite dalla rete idrica. Anche in aula ribadiremo la nostra posizione”, spiegano. Proprio sul punto delle tariffe, il percorso del regolamento si era già arenato durante la precedente consiliatura. In giornata, dovrebbe tenersi una riunione congiunta di tre commissioni, ambiente, affari generali e bilancio.